« Idiot » du Point d'Orgue
58 rue de la République
Marseille 3013
Marseille 2e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

2023-03-20 – 2023-03-26





Bouches-du-Rhône Il y a 80 00000 ans, en frottant deux silex ensemble un homme réussit à s’écraser un doigt. Il comprit ainsi que les objets durs pouvaient faire mal et s’en servit pour cogner sur son voisin. C’est en jurant que celui-ci fit entendre le langage pour la première fois.



De là les découvertes seront de plus en plus nombreuses, chacune en engendrant plusieurs autres. De l’ouverture « facile » au chargeur « universel », toutes les idées débiles se mettront à s’accumuler sur la terre. La vie ne fera pas concurrence avec cette pollution de crétinerie et espèce par espèce nous quitterons cet habitat devenu hostile. Qu’en adviendra-t-il de nos âmes perdues?



Max Texier

Artiste Peintre



Vernissage jeudi 23 à 19h

Concerts acoustiques

Shrimpdog (folk/blues)

Max Texier vous présente sa nouvelle exposition une réflexion personnelle à travers la peinture.
http://www.lepointdorgue.org/

