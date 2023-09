PARCOURS BUREAUTIQUE IDF INFORMATIQUE Bizanos, 26 septembre 2023, Bizanos.

PARCOURS BUREAUTIQUE 26 septembre – 10 octobre, les mardis IDF INFORMATIQUE Participation sur inscription, devis disponible sur simple demande

La formation PARCOURS BUREAUTIQUE permet de développer les compétences indispensables à tout travail administratif et d’acquérir une autonomie dans l’utilisation des logiciels bureautiques.

IDF INFORMATIQUE 5 place Gambetta 64320 bizanos Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.idf-informatique.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559621660 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@idf-informatique.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

2023-10-10T14:00:00+02:00 – 2023-10-10T17:00:00+02:00

formation bureautique Word

IDF INFORMATIQUE