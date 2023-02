Lumière et verre en tout complicité IdéOverre Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines

Lumière et verre en tout complicité IdéOverre, 31 mars 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Lumière et verre en tout complicité 31 mars – 2 avril IdéOverre Passation de connaissances autour des arts verriers handicap moteur mi IdéOverre 10, rue Eiffel 78700 Conflans-Sainte-Honorine Fin d’Oise Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France Pour ces Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, le fondateur d’IdéOverre s’attachera à présenter les différentes techniques qu’il pratique dans le cadre de ses activités d’artisanat verrier, et pourquoi pas il sera possible de s’initier à certaines de celles-ci :

– Vitraux ou luminaires selon le procédé Tiffany,

– Vitraux ou bijoux en verre assemblés par fusing,

– Arts de la table ou luminaires en verre thermoformé,

– Vitraux plus monumentaux créés en dalle de verre.

Toute personne ayant une agilité manuelle suffisante aura la possibilité de pratiquer les gestes de base, à savoir couper le verre, et le meuler, éventuellement assembler les pièces de verre par alliage de rubans de cuivre et cordons d’étain (Tiffany).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 Personnel

Détails Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Autres Lieu IdéOverre Adresse 10, rue Eiffel 78700 Conflans-Sainte-Honorine Fin d'Oise Ville Conflans-Sainte-Honorine lieuville IdéOverre Conflans-Sainte-Honorine Departement Yvelines

IdéOverre Conflans-Sainte-Honorine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conflans-sainte-honorine/

Lumière et verre en tout complicité IdéOverre 2023-03-31 was last modified: by Lumière et verre en tout complicité IdéOverre IdéOverre 31 mars 2023 Conflans-Sainte-Honorine IdéOverre Conflans-Sainte-Honorine

Conflans-Sainte-Honorine Yvelines