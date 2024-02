IDENTITES LA SCALA PARIS Paris, mardi 19 mars 2024.

DISTRIBUTIONMusiques Catherine LaraMise en scène et écriture Compagnie KumoChorégraphies Jamson, ChichiiStyliste Viny ColbyDirection visuelle Corey YvonConseil artistique Florian BlacheQuand Catherine Lara rencontre la Cie Kumo, les musiques du monde rencontrent le break dance pour un spectacle détonant !Les plus beaux voyages commencent par une rencontre.Et lorsque celle-ci est aussi belle qu’inattendue, elle promet une destination exceptionnelle.Catherine Lara et son violon nous entraînent dans l’univers des danseurs de laCompagnie Kumo, au rythme de ses compositions et de musiques cinématographiques.Vivez l’expérience de l’émerveillement à travers un voyage empreint de poésie où chacun incarne avec force et générosité ce qui forge son identité : notre rapport aux réseaux sociaux, notre place dans la société et notre relation à l’autre.Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et La Cie Kumo. Et pourtant… leurs différences sont autant d’atouts qui vont les unir le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier.Quand les musiques du monde rencontrent le break dance et le hip-hop, c’est une association détonante d’identités qui se confrontent et se confondent.

Tarif : 15.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75