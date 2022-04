Identités caribéennes, identités créoles : quatre continents pour édifier une île Maison de l’Afrique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre. Conférence par l’écrivain Daniel Maximim. Daniel Maximin évoquera la création de l’identité créole. Elle est le fruit de la rencontre, des apports de quatre continents : l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie, pour donner naissance et vie à une humanité nouvelle. Daniel Maximin nous fera découvrir cette identité au travers de ses créations culturelles multiformes. Proposée par la Maison de l’Afrique. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison de l’Afrique Centre-ville Nantes 44000

