Noé Archambault, Nicolas Barberot, Hugo Carton, Sybille du Haÿs, Marie Fréjus-Sitter, Ugo Lange et Vladimir Lutz vous invitent à questionner le thème de l’identité et sa pluralité. Sommes-nous un, est-elle vraiment multiple ? Est-on réellement le reflet de soi ? Le masque et autres doubles nous représentent-ils ? Notre statut social, notre genre, notre époque définissent-ils qui nous sommes ? Quelles répliques de nous-mêmes laissons-nous entrevoir ? Est-on encore soi-même quand on est dans tous ses états ? La thématique de l’**Idendité(s)** a été choisie collectivement parce qu’elle tisse un fil ténu entre les pratiques individuelles des artistes plasticiens, membres actifs du _Collectif des Possibles_. L’exposition se tiendra dans « le Patio » de La Visite, lieu de création et de vie, dédié à l’art et à la culture. Un parcours entremêlant **photographies et broderies, installations et performances, dessins et objets** vous accompagnera dans un cheminement de découvertes et de réflexions ______________________________________________________ RDV au 4 B rue des Fabrique – bâtiment appelé La Visite/Ateliers d’artistes – c’est dans le Parc de Wesserling – à côté du Théâtre de Poche et au pied du Château d’Eau. * Entrée gratuite * Exposition ouverte tous les jours de 10h à 19h jusqu’au 27 février * Les mercredis 16 et 23.02 + le samedi 19.02 + le dimanche 27.02 de 15h à 18h, les artistes et des médiateurs seront présents et peuvent vous accompagner dans votre visite * Des visites guidées sont possibles également tous les jours de 10h à 19h sur réservation auprès d’Ugo au 06 67 62 51 40 et d’Hugo au 06 58 27 20 58 +++ Au cœur de l’exposition : le photographe Vladimir Lutz travail dans son laboratoire identitaire et vous propose d’échanger et de réfléchir avec lui sur la notion d’identité sociale. ______________________________________________________ **Pour plus d’infos :** [[https://collectifdespossibles.fr/13-27-02-2022-arts-visuels-exposition-identite/](https://collectifdespossibles.fr/13-27-02-2022-arts-visuels-exposition-identite/)](https://collectifdespossibles.fr/13-27-02-2022-arts-visuels-exposition-identite/) **Sur Facebook :** [@ArtDesPossibles](https://www.facebook.com/ArtDesPossibles) **Sur Instagram :** [@collectif_des_possibles](https://www.instagram.com/collectif_des_possibles/)

