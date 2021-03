Identiterre#2 – Exposition rétrospective – Thierry Aurégan, 25 mars 2021-25 mars 2021, Tourouvre au Perche.

Identiterre#2 – Exposition rétrospective – Thierry Aurégan 2021-03-25 – 2021-05-07 La Beaugeardière Espace des Arts

Tourouvre au Perche Orne

Thierry Auregan, sculpteur, manipule différents matériaux. Par l’association de la terre, du verre et du bois. Il joue avec les couleurs, les textures mais aussi la transparence, le vide et la lumière. Ses sculptures, linéaires et verticales, rappellent des pièces antiques, des sculptures empreintes d’un passé lointain où l’histoire aurait laissé sa trace.

Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

En parallèle, Thierry Auregan est en résidence de création et de médiation du 26 avril au 7 mai 2021 à la Corne d’Or.

En partenariat avec le FDAC (Conseil départemental de l’Orne).

culturecommunication@lacornedor.fr +33 2 33 84 99 91 https://espacedesarts61.fr/

