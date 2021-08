Marsas Marsas Gironde, Marsas Identifier et protéger les oiseaux de nos campagnes Marsas Marsas Catégories d’évènement: Gironde

Marsas

Identifier et protéger les oiseaux de nos campagnes Marsas, 25 septembre 2021, Marsas. Identifier et protéger les oiseaux de nos campagnes 2021-09-25 09:30:00 – 2021-09-25 12:00:00

Marsas Gironde Marsas EUR 0 4 Accompagné d’un guide nature parcourez les chemins de Marsas pour découvrir notre belle nature. Vous les voyez ou les entendez depuis votre jardin, le bord des chemins en balade. Mais qui sont les oiseaux de nos campagnes ? Savez-vous comment les protéger ?

Lors de cette balade matinale conviviale, prenez le temps de contempler, d’observer les oiseaux qui vous entoure et découvrez ses petits êtres qui nous sont familier. Accompagné d’un guide nature parcourez les chemins de Marsas pour découvrir notre belle nature. Vous les voyez ou les entendez depuis votre jardin, le bord des chemins en balade. Mais qui sont les oiseaux de nos campagnes ? Savez-vous comment les protéger ?

Lors de cette balade matinale conviviale, prenez le temps de contempler, d’observer les oiseaux qui vous entoure et découvrez ses petits êtres qui nous sont familier. +33 5 57 58 47 49 Accompagné d’un guide nature parcourez les chemins de Marsas pour découvrir notre belle nature. Vous les voyez ou les entendez depuis votre jardin, le bord des chemins en balade. Mais qui sont les oiseaux de nos campagnes ? Savez-vous comment les protéger ?

Lors de cette balade matinale conviviale, prenez le temps de contempler, d’observer les oiseaux qui vous entoure et découvrez ses petits êtres qui nous sont familier. ©Med Ahabchane de Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Marsas Autres Lieu Marsas Adresse Ville Marsas lieuville 45.0678#-0.38182