[Visioconférence] Galle ananas, galle chou-fleur, galle lentille sont quelques exemples de ces excroissances végétales causées par un animal ou un champignon. Cette visioconférence vous permettra d’identifier quelques galles les plus communes qu’il est possible de trouver lors de balades dans les jardins ou les bois parisiens. En direct depuis chez vous ==> Visioconférence Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

