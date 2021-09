Bannalec Halle ANDRÉ DUVAL,route de Quimperlé Bannalec, Finistère Identification de pommes à Bannalec Halle ANDRÉ DUVAL,route de Quimperlé Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Fête de l’Automne 2021-10-10 – 2021-10-10 Route de Quimperlé Halle ANDRÉ DUVAL Bannalec Finistère Bannalec L’Association des jardiniers des 6 rivières organise la grande fête de l’Automne. – Exposition de cucurbitacées + vente – Exposition sur les abeilles + vente miel /cidre/chouchen – Exposition de photographies en macro sur les insectes de nos jardins **– Identification de vos fruits par l’Association Arborépom** Différents exposants : Tourneurs sur bois, pépiniériste, laine bio, vannerie, verrerie de jardin, artisanat de jardin, herboristes, tisanes, vendeur de champignons… Passe sanitaire obligatoire +33 2 98 39 58 70 Fête de l’Automne Bannalec Halle ANDRÉ DUVAL,route de Quimperlé Bannalec Bannalec Finistère

