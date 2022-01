IDEM 13 La Cav’Halle, 28 janvier 2022, La Fare-les-Oliviers.

Un pur bonheur d’accueillir IDEM 13 sur la scène de La Cav’Halle. Dans une ambiance live et décontractée, ils interprèteront des musiques celtiques, de la musique country, du rock’n roll des sixties, de la pop des seventies, du disco, du funk, blues et même, à dose homéopathique, la variété, le musette et le hard rock. Depuis 1991, Patrice est le « chanteur/guitariste » et le « représentant » du groupe iDEM. Ils sont cinq St-CHAMASSEEN. Ils ont eu la chance et l’opportunité de se produire dans la plupart des endroits, autour de l’ étang de BERRE, qui propose des ambiances musiques « live », mais aussi dans le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence ou le Gard. Réservation fortement conseillée : 04.90.55.53.08 PAF : 5€ [https://www.lacavhalle.fr/event…/idem-13-en-concert-paf-5](https://www.lacavhalle.fr/event…/idem-13-en-concert-paf-5) Boisson et petite restauration sur place.

La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône



