Scène ouverte musiques actuelles Idéethèque Les Pennes-Mirabeau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau Scène ouverte musiques actuelles Idéethèque Les Pennes-Mirabeau, 15 décembre 2023, Les Pennes-Mirabeau. Scène ouverte musiques actuelles Vendredi 15 décembre, 20h30 Idéethèque Entrée libre dans la limite des places disponibles Les élèves de l’école de musique ont l’opportunité de se produire sur scène et présenter au public la progression de leurs acquis. Une programmation pour que pratique et découverte s’allient au plaisir. Vendredi 15 décembre, de 20h30 à 22h, Idéethèque (auditorium Maurice Ripert (1e étage)

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

