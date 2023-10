ALEXANDRA LESCURE ET ÉTIENNE KIPPELIN Idéethèque Les Pennes-Mirabeau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau ALEXANDRA LESCURE ET ÉTIENNE KIPPELIN Idéethèque Les Pennes-Mirabeau, 5 décembre 2023, Les Pennes-Mirabeau. ALEXANDRA LESCURE ET ÉTIENNE KIPPELIN Mardi 5 décembre, 19h00 Idéethèque De 3 à 11€ La pianiste Alexandra Lescure nous entraîne au cœur de la musique tantôt flamboyante, tantôt spirituelle du compositeur italien Domenico Scarlatti et de son homologue contemporain, le Français Pancrace Royer. Par ses mots, Étienne Kippelen accompagne la pianiste en distillant des éléments musicaux, poétiques et stylistiques autour de ces pages injustement méconnues. Sur un ton ludique et intimiste, éclairages biographiques, exemples musicaux et anecdotes savoureuses ponctuent le concert, éclairant d’un jour nouveau l’interprétation pianistique.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Idéethèque 1 Chemin. de Val Sec, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/les-perles-du-baroque-concert-maurice-ripert-les-pennes-mirabeau-05-decembre-2023-css5-pennesmirabeau-pg101-ri9745075.html »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Autres Lieu Idéethèque Adresse 1 Chemin. de Val Sec, 13170 Les Pennes-Mirabeau Ville Les Pennes-Mirabeau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Idéethèque Les Pennes-Mirabeau latitude longitude 43.378583;5.343067

Idéethèque Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les pennes-mirabeau/