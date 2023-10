Le Grand 5tet: HOMMAGE À MICHEL LEGRAND Idéethèque Les Pennes-Mirabeau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau Le Grand 5tet: HOMMAGE À MICHEL LEGRAND Idéethèque Les Pennes-Mirabeau, 26 novembre 2023, Les Pennes-Mirabeau. Le Grand 5tet: HOMMAGE À MICHEL LEGRAND Dimanche 26 novembre, 15h00 Idéethèque 11€ / 8€ / 3€ HOMMAGE À MICHEL LEGRAND Rendre hommage à ce monument musical qu’incarne Michel Legrand – auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, chef d’orchestre, producteur… – telle est l’envie des cinq musiciens formant «Le Grand 5tet». Ensemble, ils replongent dans l’univers unique de l’artiste et renouent avec ce savant mélange du jeu musical, magique, poétique, où chaque mélodie s’harmonise comme l’histoire d’une vie. Une production originale qui mêle les couleurs et les sonorités atypiques d’un quintet mettant à l’honneur l’œuvre si singulière du compositeur. Dimanche 26 novembre 2023 / 15h / Auditorium Maurice Ripert (1er étage)

Tarifs : 11€, 8€, 3€

