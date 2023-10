Astero-H Idéethèque Les Pennes-Mirabeau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau Astero-H Idéethèque Les Pennes-Mirabeau, 28 octobre 2023, Les Pennes-Mirabeau. Astero-H Samedi 28 octobre, 20h00 Idéethèque Gratuit sur réservation Dans le Rock TV Show, cinq pirates rockeurs au grand cœur revisitent les génériques de vos séries TV préférées. Albator, Goldorak, Capitaine Flam, Pokémon…, tous les fans des dessins animés des années 80 et 90 s’y reconnaîtront ! Pour servir d’écrin à ces célèbres titres, chanteurs et musiciens embarquent le public dans une folle aventure. Sur fond de 3ème guerre mondiale, depuis une Terre en détresse, s’envole à l’insu du gouvernement le vaisseau Astéro-H. Avec à son bord, une bande de mystérieux personnages, réunis sous l’égide du capitaine Zed pour aller accomplir leur mission…

Idéethèque 1 Chemin. de Val Sec, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

