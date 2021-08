Paris Maison Paris Nature île de France, Paris Idées fausses sur les araignées Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Idées fausses sur les araignées Maison Paris Nature, 29 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

[Conférence] Les araignées sont l’objet de nombreuses rumeurs parfois incroyables. En réalité, elles sont méconnues et souffrent de très nombreuses idées reçues. Christine Rollard, du Muséum National d’Histoire Naturelle, aura l’occasion de tordre le cou à ces inexactitudes en partageant la vie réelle de ces animaux et de leur monde soyeux. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Inscription ici Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans. Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

1 : Château de Vincennes (578m) 1 : Bérault (1113m)

Contact :Maison Paris Nature https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576#presentation https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Ados;Geek;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-29T14:30:00+02:00_2021-09-29T16:30:00+02:00

©Franck Bohain

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Parc Floral de Paris Ville Paris lieuville Maison Paris Nature Paris