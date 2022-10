Idées cadeaux : présentation de documents jeunesse Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Christiane, Muriel et Pauline vous présentent des livres à mettre au pied du sapin pour les enfants. Beaux livres et coups de cœur, elles sélectionnent pour vous des albums et des documentaires jeunesse. À la fin de la présentation, les bibliothécaires restent à votre disposition pour un moment d’échange autour d’un café. Pour les parents, des lectures sont proposées à vos enfants pendant la présentation, pour vous permettre d’échanger en toute sérénité. +33 3 88 90 68 10 Haguenau

