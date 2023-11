Visite d’atelier de fabrication d’espadrilles Idaux mendy Idaux Catégories d’Évènement: Idaux

Pyrénées-Atlantiques Visite d’atelier de fabrication d’espadrilles Idaux mendy Idaux, 25 novembre 2023, Idaux. Visite d’atelier de fabrication d’espadrilles Samedi 25 novembre, 10h30, 11h00 Idaux mendy Sur inscription avant le jeudi 23/11 à 00h00 Visites d’atelier de fabrication afin de vous faire découvrir notre savoir faire Idaux mendy 1845 route d’Idaux 64130 IDAUX MENDY Idaux 64130 Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559283361 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

