Projection du film “Nos corps sont nos champs de bataille” au cinéma Le Concorde à La Roche sur Yon en présence de la réalisatrice Isabelle Solas Suivi d’un échange avec le centre LGBT de Vendée et l’association Reboot La séance est à 20h30 le prix de l’entrée est de 6€ Un moment convivial sera organisé par le centre pour clôturer la soirée

6€

Projection d’un film Cinema le Concorde 8 rue Gouvion 85000 La roche sur yon La Roche-sur-Yon Pyramides Vendée

2022-05-16T20:30:00 2022-05-16T23:00:00

