Reconnue comme l’une des meilleures bassistes au monde, entourée de son groupe The Funkbots, Ida Nielsen distille une musique pleine d’énergie alliant funk, grooves, hip-hop et soul d’aujourd’hui. Informations pratiques :

Accessibilité :

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.

Réservation PMR : 0134235800

Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil .16.0 EUR16.0.

