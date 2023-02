Ida Nielsen (Ivry-sur-Seine) LE HANGAR, 8 mars 2023, IVRY SUR SEINE.

Ida Nielsen (Ivry-sur-Seine) LE HANGAR. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 15.5 à 15.5 euros.

La vie d’Ida Nielsen a été bouleversée lorsque la légende de la musique Prince l’a découverte en août 2010. Peu de temps après, elle a rejoint son groupe et a commencé à tourner avec lui et “The New Power Generation” ainsi que le groupe de rock de 4 musiciens “3rdeyegirl” jusqu’à la mort de la légende en 2016. Elle décrit jouer avec Prince comme “un énorme cadeau et comme le voyage musical le plus magique de tous les temps, et une expérience d’apprentissage continue au-delà de toute imagination.” Après les années passées à ses côtés, Ida a commencé à se concentrer sur sa carrière solo. Depuis, elle enchaine les albums et ses tournées prennent de plus en plus d’ampleur. Ida Nielsen Ida Nielsen

LE HANGAR IVRY SUR SEINE 3/5 RUE RASPAIL Val-de-Marne

