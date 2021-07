Ida, don’t cry me love – Lara Barsacq La Manufacture CDCN, 14 décembre 2021, Bordeaux.

Ida, don’t cry me love – Lara Barsacq

La Manufacture CDCN, le mardi 14 décembre à 20:00

[ DANSE ] – Ida don’t cry me love / Lara Barsacq ————————————————– ### mar. 14 décembre 20h ### 65 min – tout public à partir de 12 ans Dans ce trio habité, Lara Barsacq invoque la figure d’Ida Rubinstein, danseuse des Ballets Russes, dont la sulfureuse réputation avait enflammé la Belle Epoque. Sur scène, les trois artistes célèbrent et chantent la mémoire, la gloire, l’absence d’Ida. A sa façon bien à elle, mêlant l’historique et le trivial, le grandiose et l’absurde, les souvenirs personnels et les archives, Lara Barsacq compose une ode à la liberté et aux figures tutélaires qui insufflent énergie et audace. Un hymne à la poésie et à la danse comme invention de soi. — avec le soutien de l’ONDA — en lien avec la pièce : Masterclass avec Lara Barsacq le lun. 13 décembre 10h-12h30 + d’infos ici > [IDA, DON’T CRY ME LOVE](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/ida-dont-cry-me-love-lara-barsacq-14-dec-2021/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Dans ce trio habité, Lara Barsacq invoque la figure d’Ida Rubinstein, danseuse des Ballets Russes, dont la sulfureuse réputation avait enflammé la Belle Epoque.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T21:05:00