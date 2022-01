Ida Don’t Cry Me Love / Lara Barsacq Centre culturel Jean-Moulin, 10 mars 2022, Limoges.

Ida Don’t Cry Me Love / Lara Barsacq

Centre culturel Jean-Moulin, le jeudi 10 mars à 20:00

Ida Rubinstein a acquit notamment sa notoriété et fit scandale en interprétant Salomé d’Oscar Wilde, première interprète nue sur scène en 1909. Un siècle plus tard, Lara Barsacq va à la rencontre de la muse qui constitue pour elle une source intacte d’inspiration et s’entoure de deux autres danseuses. Sur scène, les trois artistes célèbrent et chantent la mémoire, la gloire, l’absence d’Ida. A sa façon bien à elle, mêlant l’historique et le trivial, le grandiose et l’absurde, les souvenirs personnels et les archives, Lara Barsacq compose une ode à la liberté et aux figures tutélaires qui insufflent énergie et audace. Un hymne à la poésie et à la danse comme invention de soi. IDA don’t cry my love a été nominé aux Prix Maeterlinck de la Critique (BE), dans la catégorie Meilleur spectacle de danse de la saison 2019-2020 ! Création et interprétation : Lara Barsacq, Marta Capaccioli, Elisa Yvelin/Marion Sage / Conseils artistiques : Gaël Santisteva / Scénographie et costumes : Sofie Durnez / Assistant accessoires : Ben Berkmoes / Lumières : Kurt Lefevre / Musiques : Nicolai Tcherepnin, Claude Debussy, Maurice Ravel, Snow Beard, Tim Coenen, Lara Barsacq, Gaël Santisteva / Crédit Photos : Stanislav Dobak **Une rencontre avec les artistes est proposée à l’issue du spectacle.** [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=134&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHVHoQwscnSLJ73oAPOJDzyJk3oNABpPy3dY0t3XkEM4ELp8/kKmFXOw==&yymm=20220310) **Durée : 65 min.** **Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€** **Tout Public** Avec le soutien de l’ONDA (Office Nationale de Diffusion Artistique) Crédits : Production : Gilbert & Stock Coproduction : Charleroi danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Brigittines (BE) Résidences de création : La Raffinerie – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Brigittines, Grand Studio, Le Théâtre de Liège (BE) et Honolulu, Nantes (FR) Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles — Service de la danse, Wallonie-Bruxelles International, Grand Studio et Le Réseau Grand Luxe. [https://www.youtube.com/watch?v=mn7oP0o-qyk&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=mn7oP0o-qyk&t=3s)

A l’origine, il y a Ida Rubinstein, danseuse légendaire des Ballets russes, qui créa la sensation à Paris au début du XXème siècle par son charisme, sa beauté et sa présence sulfureuse.

Centre culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes Limoges Beaubreuil Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:05:00