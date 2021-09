Ida Aix-en-Provence, 17 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Ida 2021-09-17 20:30:00 – 2021-09-17 Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ida, l’héroïne de ce roman, est déjà morte, dès la première ligne. Elle ne vit qu’à travers les paroles de ses employeurs, de ceux qui croisaient son chemin humble et furtif. Silhouette discrète et tassée par l’âge, Ida était au service de la famille Besson. Bonne à tout faire. Sa vie se réduisait à son travail. Ida a été renversée par un camion.

Pourquoi a-t-elle passé sa vie à fixer ses grands pieds plutôt que prêter attention au monde qui l’entourait ? Cette mort brutale entraîne des commentaires. Qui est vraiment Ida ? Comment a-t-elle osé mourir ?

Les phrases s’entrecroisent de façon limpide et assourdissante, construisant un récit amer. Un univers d’égoïsme, de conventions, de cruauté et d’indifférence dont Ida a été la victime silencieuse et triomphante.

La Mareschale présente la Compagnie Fragments dans le cadre du collectif par les Villages pour une lecture théâtralisée du roman Ida d’Hélène Bessette

+33 4 42 59 19 71 http://lamareschale.com/

