Ida Aix-en-Provence, 1 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Ida

13 Rue Joseph Jourdan L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

2022-12-01 – 2022-12-01

L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Silhouette discrète et tassée par l’âge, Ida était au service de la famille Besson. Bonne à tout faire. Ida a été renversée par un camion. Sa mort brutale entraîne les commentaires de Madame Besson et ses amies qui dessinent un portrait en creux d’Ida, de sa patronne, et des rapports de classes qui les unissent.

Tout le monde se met à parler en phrases qui s’entrecroisent de façon limpide et assourdissante, construisant un récit amer. Un univers d’égoïsme, de convention, de cruauté et d’indifférence dont Ida a été la victime silencieuse et triomphante

Micheline Welter, comédienne et metteur en scène de la Compagnie Fragments, a monté le texte de IDA d’Hélène Bessette qu’elle vous présente à l’Ouvre-Boîte.

Dans le cadre de « Par les villages »

L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-20 par