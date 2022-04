I’d like to be in America ! Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

I'd like to be in America ! Pau, 20 mai 2022, Pau.
Église Saint-Vincent de Paul 77 Boulevard Tourasse Pau

2022-05-20 – 2022-05-20
EUR 12 12

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 12 12 Un beau “melting pot” de musiques américaines, du jazz au swing, en passant par le classique et la comédie musicale : Bernstein (West Side Story), Gerswhin, Barber, Lauridsen…

Accompagné au piano ou a cappella, laissez-vous emporter par des rythmes qui vous donneront envie de danser, comme par des mélodies qui vous toucheront en plein cœur.

