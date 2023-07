Partez à la découverte de la Maison diocésaine Saint-Sixte, ancien séminaire de Reims ICP campus de Reims Reims, 15 septembre 2023, Reims.

Venez découvrir l’histoire des lieux grâce à nos étudiants de l’association étudiante ICP Patrimoine. Vous découvrirez les vitraux des années 1930, la grande chapelle, le cloître et bien d’autres lieux encore.

Le 4L, espace de café/coworking proposé par Ad Altum, la mission jeunes du diocèse de Reims et des Ardennes sera ouvert pour vous proposer des rafraîchissements.

ICP campus de Reims 6 rue Lieutenant Herduin, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est L'Institut Catholique de Paris (ICP) campus de Reims s'est installé dans les locaux de la Maison diocésaine St Sixte en septembre 2021. Ce lieu chargé d'histoire a précédemment accueilli l'ancien séminaire de Reims, lieu destiné à la formation des prêtres du diocèse. Situé sur la Voie des Sacres entre la Cathédrale et la Basilique St Rémi, le bâtiment s'organise autour d'un cloître. Les vitraux de la grande chapelle ont été réalisés par Jacques Simon au cours des années 1930.

L’ICP accueille aujourd’hui 550 étudiants en Licence (Histoire-Géographie; Sciences Sociales, Sciences économiques et Politique; Information-Communication; Sciences de l’éducation; Droit-Sciences Politiques) et en Master (MEEF 1er degré – Professeur des écoles et MEEF – Encadrement éducatif – Parcours Cadres d’éducation).

