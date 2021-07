Iconic. A la découverte des pièces les plus emblématiques des défilés Etam dans une rétrospective inédite. Etam Haussmann, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Etam Haussmann

**Iconic**, _Retour sur les pièces qui auront marqué l’histoire des défilés Etam.​_ Chaque année, le Live Show Etam est l’occasion de dévoiler et de célébrer le savoir-faire corsetier centenaire de nos artisans français. Un rendez-vous incontournable et très attendu, durant lequel défilent sur un catwalk survolté des pièces de haute-lingerie ayant nécessité des heures de travail au sein de nos ateliers. Brodeuses, couturières, dentellières, modélistes, plumassières, … des centaines de corps de métiers sont indispensables à l’élaboration de ces master-pièces aux détails précieux, et aux matières couture, qui reflètent l’essence même de l’héritage de la marque Etam.​ Ce sont donc **10 silhouettes** qui ont été précieusement sélectionnées dans les archives de la Maison pour enrichir cette rétrospective inédite et vous faire revivre une décennie de shows tous plus exceptionnels les uns que les autres. Des secrets bien gardés, des anecdotes inavouées, mais aussi des détails démesurés à vous donner le vertige sur la conception de ces pièces haute-couture. Partez à la découverte des secrets des pièces les plus emblématiques des défilés Etam qui ont marqué les esprits, et l’histoire de la lingerie. Cette rétrospective est mise en scène sur le flagship Etam Haussmann, accessible à toutes et tous, et surtout aux passionné.es de lingerie, aux artisans de la mode, et aux curieux de passage à Paris. _Rétrospective en accès libre. Expositions des pièces iconiques avec accès aux contenus descriptifs imprimés et vidéos via QR code pour revivre les événements._

Entrée Libre sur les horaires d’ouverture du Magasin.

Découvrez tous les secrets des pièces les plus emblématiques des défilés Etam dans une rétrospective inédite, retraçant les silhouettes qui ont marqué les esprits, et l’histoire de la lingerie.

Etam Haussmann 16 rue Halévy 75009 Paris



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00