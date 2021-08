Icônes : la fabrique matérielle du visuel Institut national d’histoire de l’art (INHA), 8 décembre 2021, Paris.

Icônes : la fabrique matérielle du visuel

du mercredi 8 décembre au vendredi 10 décembre à Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Ce colloque-atelier propose une rencontre entre historiens de l’art, conservateurs-restaurateurs et scientifiques de la conservation pour analyser collectivement comment l’effet visuel dans les icônes est créé par l’accumulation de couches, visibles ou invisibles à l’oeil nu, mais qui participent pleinement de l’apparence finale. Comment croiser les méthodes d’analyses – historiques, stylistiques, iconographiques et matérielles – pour comprendre l’émergence des formes et les processus de création ? Il s’agit d’appréhender concrètement les gestes de création et recréation des icônes au cours du temps, les pratiques d’ateliers, les interventions liées à l’entretien, la réparation et, de manière plus générale, à la transformation des icônes, pour en écrire une histoire sur le temps long et faire participer une histoire technique de l’art à une histoire des usages sociaux et religieux. Ce colloque-atelier fait suite à l’atelier organisé par des institutions grecques (université de l’Égée, université de West Attica – ArticonLab, Direction de la conservation des monuments anciens et modernes – ministère de la Culture grec, musée Benaki) et l’Institut national d’histoire de l’art en décembre 2019 à Athènes centré sur les cas grecs et éthiopiens. Il permettra d’élargir le propos au bassin méditerranéen et au monde slave. Les thématiques abordées permettront de faire le point sur les recherches, appliquées ou fondamentales, autour des questions de création et de transformation des icônes, à des fins de mises à jour ou d’entretien ; de diffusion des icônes ainsi que d’éventuels transferts de matériaux, de techniques et de modèles entre les diverses traditions. Enfin, les problématiques d’attribution à un auteur, un atelier ou un centre seront également abordées. Ces journées seront aussi l’occasion de revenir sur les actualités des collections d’icônes en France – achat, conservation-restauration, exposition. Des visites et des temps d’échanges autour de collections d’icônes seront organisés dans les institutions partenaires. **En partenariat avec le Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et le musée du Louvre.** **Comité scientifique** Athina Georgia Alexopoulou (université de West Attica – ArticonLab, Athènes), Claire Bosc-Tiessé (INHA), Irène Leontakianakou (université de l’Égée, Mytilène), Nicolas Milovanovic (musée du Louvre), Sigrid Mirabaud (INHA), Raphaëlle Ziadé (Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) **Intervenants** Athina Georgia Alexopoulou (université de West Attica – ArticonLab, Athènes), Katherine Ara (conservatrice indépendante), Antonis Bekiaris (Musée d’art chrétien et byzantin d’Athènes), Catharina Blaensdorf (Archäologische Staatssammlung München, Munich), Claire Bosc-Tiessé (INHA), Stamatis C. Boyatzis (université de West Attica, Athènes), Yuliana Boycheva (Institut des études méditerranéennes – Fondation pour la recherche et la technologie, Grèce), Sarah F. Cohen (université Columbia, New York), Robin Cormack (Institut Courtauld, Londres), Marie-Laure Davigo (EPHE), Anastasia Drandaki (musée Benaki, Athènes), Jannic Durand (musée du Louvre), Karen French (Walters Art Museum, Baltimore), Melina Fotopoulou (ministère de la Culture, Athènes), Glenn Gates (Walters Art Museum, Baltimore), Maria Georgilaki (EHESS), Alexandra Kalliga (musée Benaki, Athènes), Catherine Lavier (Centre de recherche et de restauration des musées de France), Irène Leontakianakou (université de l’Égée, Mytilène), Anne Leturque (Centre d’études médiévales, Montpellier), Ioannis Liougos (université d’Ioannina), Thomas Mafredas (université de West Attica, Athènes), Nicolas Milovanovic (musée du Louvre), Sigrid Mirabaud (INHA), Rosaria Motta (conservatrice-restauratrice indépendante), Elisabeta Negrãu (Institut d’histoire de l’art G. Oprescu, Bucarest), Anthoula Poulia (université d’Ioannina), Jana Sanyova (KIK-IRPA, Belgique), Nada Sarkis (Musée national de Damas), Christine Sciacca (Walters Art Museum, Baltimore), Stergios Stasinopoulos (conservateur), Oleg Tarassov (Académie des sciences de Russie), Kiriaki Tsesmeloglou (Réseau ICON), Maria Vassilaki (université de Thessalie et musée Benaki, Athènes), Lilyana Yordanova (EPHE), Élisabeth Yota (Centre André Chastel), Raphaëlle Ziadé (Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) **Domaine de recherche** Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle, sous la direction de Claire Bosc-Tiessé

Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



