du mardi 16 novembre au vendredi 17 décembre à Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives

La musique, langage universel, est un vecteur de lien social et la forme artistique privilégiée du plus grand nombre d’entre nous. Affinez votre écoute avec cette exposition interactive qui vous plongera dans l’univers de ceux qui ont su bâtir les racines des genres populaires, comme de ceux qui ont détourné les codes pour créer de nouvelles sonorités. _En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne_

Entrée libre

Une plongée au coeur des courants musicaux qui ont forgé notre patrimoine culturel depuis les années 1950 Mairie – Médiathèque d’Ayguesvives Place du Fort, ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

2021-11-16T16:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T16:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T16:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T16:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-30T16:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T16:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T16:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-07T16:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T16:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T16:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-14T16:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T16:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T16:00:00 2021-12-17T19:00:00

