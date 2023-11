ICONES d’Arthur Hubert Legrand GALERIE ICONES Paris, 2 décembre 2023, Paris.

« Je cherche à créer des images iconiques, et j’aime la simplicité. Les toits de Paris c’est une excuse, une sorte de désert ou je suis tranquille pour photographier des femmes extraordinaires. »

Né en 1990 aux Pays Bas, Arthur Hubert Legrand grandit et travaille en France. D’abord attiré par le cinéma, il se dirige rapidement vers la photographie qu’il trouve plus instinctive. Il fait ses débuts en Bretagne, ou il shoote sur les falaises de la côte sauvage. Puis il s’installe à Paris à 28 ans, où son travail prend alors un nouveau tournant, avec un traitement plus volontiers en noir et blanc, mais dans un cadre urbain cette fois : les toits de Paris.

Photographier la nudité, c’est approcher l’univers poétique et puissant de l’intime. Saisir avec nuance ce que le modèle a à nous offrir. C’est à cette expérience que vous invite Arthur Hubert Legrand lors du vernissage de son nouveau livre « ICONES », dix années de photographies réunies dans un sublime ouvrage. Une exposition de clichés inédits, tirages Fine Art et polaroids, agrémentée de vidéos backstages projetées, prolongera cet événement.

Inlassable étudiant du mouvement, sculpteur méticuleux, Arthur a également su trouver dans le nu l’énergie de portraits hors du commun. En haut d’un toit ou sur une falaise de granit noir, il sublime la femme grâce à une direction artistique subtile. Découvrez son univers où la délicatesse a élu domicile.

Photographe reconnu, Arthur Hubert Legrand jouit aujourd’hui d’une solide réputation dans l’univers du portait, du nu et de la mode. À paris mais également au-delà de nos frontières. D’abord repéré par YellowKorner, ses clichés sont actuellement exposés dans une centaine de galeries à travers le monde. Il a été invité au Venezia Photo Festival 2023, où il a donné des conférences et tenu plusieurs masterclass. Il est publié et plébiscité par de nombreux magazines renommés pour ces éditoriaux noir et blanc reconnaissables entre mille. Aujourd’hui c’est l’éditeur Incarnatio, maison du célèbre magazine Normal ou sont parus les plus grands (Recuenco, Testino, Watson, Rancinan, Bailey, Nick Knight, Crewdson, Olaf, Aldridge, etc…), qui lui propose de façonner son premier livre « Icones ». Le vernissage et l’exposition parallèle viennent couronner cette histoire fantastique!

Vernissage le 2 décembre de 18h à 22h.

Adresse: 30 rue du Château d’Eau 75010 Paris

Exposition visible jusqu’au 7 décembre, de 11h à 19h.

GALERIE ICONES 30 rue du château d’eau 75010 Paris

Contact : +33658969736 hubertlegrandarthur@gmail.com

ARTHUR HUBERT LEGRAND ICONES Le nouveau livre de Arthur Hubert Legrand