Loire-Atlantique, Nantes

Nantes

Icône – Cie Kilaï – Festival Nijinskid Onyx, 11 février 2022, Saint-Herblain.

Horaire : 20:00 20:55

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Danse – en famille. ICÔNE invite à questionner la notion de l’influence. Que ce soient des rencontres inspirantes avec des personnes que l’on identifie comme des mentors, référents, symboles, idoles et qui, de par leur position, leur charisme, leurs valeurs ou leurs actions marquent les esprits. Cela peut être aussi le cas des médias, des institutions, des représentants ou des nouveaux moyens de communication qui, par leur impact, insufflent la marche à suivre à un groupe culturel, politique ou social. Cette réflexion se traduit dans la danse en portant le focus sur le mouvement des corps qui évoluent parmi, puis pour et parfois à l’encontre des autres. Envoutés par la musique, les danseurs se connectent et se déconnectent créant des cadences hypnotiques et frénétiques. A tour de rôle, les interprètes manipulent, structurent puis déstructurent les silhouettes dans l’espace scénique. Les rapports humains se dessinent ainsi dans un paysage à la fois froid et chaleureux. Chorégraphe : Sandrine LescourantAvec Sandrine Lescourant, Marie Marcon, Aurélien Collewet, Salomon Mpondo Dicka Musique originale : Abraham Diallo Durée : 55 min. Public : à partir de 8 ans, en famille. Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022) Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre 02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

