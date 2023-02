ICI – SOUNDINITIATIVE CENTRE DES ARTS, 11 mars 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

ICI – SOUNDINITIATIVE CENTRE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce concert. ICI est un parcours- concert projet majeur de soundinitiative pensé, écrit et déployé à chaque fois dans/et avec un lieu, tenant compte de ses caractéristiques architecturales, acoustiques, et ses axes de développement au public. Pour leur dernière année de résidence, l’ensemble s’empare des locaux de l’école de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains pour explorer au travers d’un parcours musical et performatif, les territoires inconnus du son, en convoquant des imaginaires différents avec et pour petits et grands. ICI est un parcours-concert élaboré spécialement pour les espaces de l’école de musique et de danse d’Enghien-les-Bains. Laissez-vous guider par l’ensemble Soundinitiative à travers une musique mêlant instruments, sons électroniques, mouvements et vidéos et qui parfois vous demandera de participer ! Durée : 1h30 Distribution soundinitiative – Shao-Wei Chou, Etienne Graindorge, Winnie Huang, Joshua Hyde, Szymon Kaca, Franco Venturini, Benjamin Soistier, Gwen Rouger, Louise LeverdTous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération Val-d’Oise

