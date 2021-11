Ici reposent les soldats de la Grande Guerre cimetière de Louyat, 11 novembre 2021, Limoges.

Ici reposent les soldats de la Grande Guerre

cimetière de Louyat, le jeudi 11 novembre à 14:30

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de 1918, les archives municipales et l’office de tourisme de Limoges vous proposent de vous laisser guider dans les allées du cimetière de Louyat sur les pas de soldats morts pour la France. Vous découvrirez les carrés militaires français et allemands de la première guerre mondiale, et les tombes de quelques-uns des soldats morts au combat: qui étaient-ils, où et comment sont-ils morts? Quelle fut leur place dans ce conflit? Durée de la visite 2 heures . Tarif 6 et 4 euros. Départ 14h30 sur place. **Attention !** Réservation obligatoire à l’office de tourisme: 05.55.34.46.87 Ou sur internet [https://www.limoges-tourisme.com/](https://www.limoges-tourisme.com/)

Tarif 6 et 4 euros.

Visite guidée

cimetière de Louyat cimetière louyat 87000 limoges Limoges La Bastide Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T14:30:00 2021-11-11T16:30:00