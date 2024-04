Ici Radiopoème Médiathèque Lezay, jeudi 4 avril 2024.

Ici Radiopoème Médiathèque Lezay Deux-Sèvres

Jeudi 4 avril de 14h à 17h, ici radiopoème à la médiathèque de Lezay. Se faire plaisir à lire et à écouter de la poésie. Permettre aux personnes malvoyantes d’entendre des habitants conter des poésies. Stéphanie Delcourt

Médiathèque municipale

5 rue du Parc 79120 LEZAY

Tel. 05 49 27 80 01

Jeudi 4 avril de 14h à 17h, ici radiopoème à la médiathèque de Lezay. Se faire plaisir à lire et à écouter de la poésie. Permettre aux personnes malvoyantes d’entendre des habitants conter des poésies.

Venez lire et enregistrer votre poème, un poème de votre choix ou un poème trouvé dans un livre de la médiathèque.

Participation gratuite sans inscription.

Ouvert à tous.

Stéphanie Delcourt

Médiathèque municipale

5 rue du Parc 79120 LEZAY

Tel. 05 49 27 80 01

Mail. bibliotheque.lezay@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:00:00

fin : 2024-04-04 17:00:00

Médiathèque 5 Rue du Parc

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ici Radiopoème Lezay a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Pays Mellois