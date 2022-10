Ici ou l’Art concerts gratuits Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Pôle animations Place de l'Hôtel de Ville Moliets-et-Maa

2022-10-23 11:00:00 – 2022-10-23 17:00:00

Concerts gratuits dans le cadre du festival Ici ou l'art :

à 11h « Duo Atlantico » Jazz

à 13h30 « La mouette pas muette » Chanson française

+33 6 99 64 38 98

