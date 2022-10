Ici ou l’Art concerts gratuits

Ici ou l'Art concerts gratuits, 22 octobre 2022



2022-10-22 11:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 EUR 0 Concerts gratuits dans le cadre du festival Ici ou l’art :

à 11h « Nollie Cab » Rock et Folk

à 13h30 « Teeleÿ & Clément Cazaux » Duo Piano Voix

à 16h « Alma Flamenca » Latina, Gipsy & Flamenca Concerts gratuits dans le cadre du festival Ici ou l’art :

