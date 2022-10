Ici ou l’Art Ateliers enfants Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Ici ou l’Art Ateliers enfants Moliets-et-Maa, 22 octobre 2022, Moliets-et-Maa. Ici ou l’Art Ateliers enfants

Pôle animation Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa Landes Place de l’Hôtel de Ville Pôle animation

2022-10-22 13:30:00 – 2022-10-22 18:00:00

Place de l’Hôtel de Ville Pôle animation

Moliets-et-Maa

Landes EUR 0 Ateliers sur inscription :

à 13h30 « Art postal »

à partir de 10 ans (1h30)

à 14h « Peinture sur verre façon vitrail »

de 3 à 10 ans (30min)

à 14h30 « Découverte technique mixte sur yupo »

à partir de 10 ans (2h)

à 15h « Encre de chine » à partir de 6 ans (1h) Ateliers sur inscription :

à 13h30 « Art postal »

à partir de 10 ans (1h30)

à 14h « Peinture sur verre façon vitrail »

de 3 à 10 ans (30min)

à 14h30 « Découverte technique mixte sur yupo »

à partir de 10 ans (2h)

à 15h « Encre de chine » à partir de 6 ans (1h) +33 6 19 52 64 38 Place de l’Hôtel de Ville Pôle animation Moliets-et-Maa

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Moliets-et-Maa Landes Place de l'Hôtel de Ville Pôle animation Ville Moliets-et-Maa lieuville Place de l'Hôtel de Ville Pôle animation Moliets-et-Maa Departement Landes

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moliets-et-maa/

Ici ou l’Art Ateliers enfants Moliets-et-Maa 2022-10-22 was last modified: by Ici ou l’Art Ateliers enfants Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa 22 octobre 2022 Landes Moliets-et-Maa Pôle animation Place de l'Hôtel de Ville Moliets-et-Maa Landes

Moliets-et-Maa Landes