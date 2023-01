Ici, on recrute ! Paris pour l’emploi des jeunes Grande Halle de la Vilette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 10 février 2023

de 10h00 à 17h00

. gratuit Entrée libre, inscription gratuite. À la recherche d’une alternance, d’un stage ou d’un premier emploi ? La nouvelle édition du salon PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES est de retour à la Grande Halle de la Villette le jeudi 10 février ! Au programme : 250 employeurs et des milliers d’offres d’emploi proposées à des candidats en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. Entrée libre, inscription gratuite, le salon s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans de tous profils, niveaux de compétence, qualification et expérience. Un espace est dédié aux travailleurs handicapés avec la présence de conseillers emploi. Oui-emploi.fr : une plateforme digitale accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite à la Grande Halle de la Villette, tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, s’inscrire à des ateliers et conférences… Grande Halle de la Vilette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://oui-emploi.fr/fr 0153952910 fbordat@carrefoursemploi.org https://www.facebook.com/CarrefoursEmploi https://www.facebook.com/CarrefoursEmploi

Grande Halle de la Vilette
211 Av. Jean Jaurès
75019 Paris

