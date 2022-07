Ici, nous habitons – le collectif serres Maison de l’Erdre, 14 août 2022, Nantes.

2022-08-14 Horaire d’ouverture de la maison de l’Erdre Vacances scolaires : Mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18hSamedi et dimanche 10h à 12h30 et de 14h à 18h Hors vacances scolaires : Mercredi de 14h à 18h Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Horaire :

Le Collectif Serres regroupe depuis 2019, des artistes de différentes disciplines : plasticiens, illustrateurs, musiciens, photographes, metteurs en scène, ainsi que des médiateurs et des journalistes scientifiques. Ils expérimentent ensemble sur le territoire nantais des propositions culturelles hybrides, entre partage des connaissances scientifiques et création artistique. Pour cette exposition, créée pour l’île de Versailles, le collectif vous invite à découvrir le carnet de notes d’un personnage à la profession aussi fictive que nécessaire : Vivimulogiste (du latin vivimus : nous habitons)

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://jardins.nantes.fr