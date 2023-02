Portes Ouvertes “ICI Nantes” ICI Nantes, 1 avril 2023, Nantes.

Portes Ouvertes “ICI Nantes” 1 et 2 avril ICI Nantes

Visite guidée de la manufacture et découverte des différents métiers d’artisanat que notre tiers lieu de production accueille.

ICI Nantes 24 rue de la Mitrie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44021 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La communauté d’ICI Nantes, manufacture collaborative et solidaire du réseau MAKE ICI, vous ouvre ses portes pour les JEMA !

Venez visiter notre tiers lieu de production, rencontrer ses résidents designers, artisans, artisans d’art, makers…, tous professionnels en activité, et découvrir leurs créations et savoir-faire à la Caserne Mellinet de Nantes.

ARTISANAT × DESIGN × NUMÉRIQUE

L’humain sera toujours plus important que les machines et que n’importe quelle technologie.

Nous pensons que les savoir-faire manuels sont précieux et doivent être valorisés.

Plus important encore, nous pensons que les savoir-faire artisanaux, design, artistiques et numériques doivent être mixés entre eux pour décupler les opportunités créatives et les possibilités de création.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Virginie Douay