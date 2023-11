Un Noël authentique avec les créateurs d’ICI Montreuil ici Montreuil Montreuil, 1 décembre 2023, Montreuil.

Un Noël authentique avec les créateurs d’ICI Montreuil 1 – 3 décembre ici Montreuil Entrée libre

Les fêtes de fin d’année approchent et vous avez envie de cadeaux uniques valorisant le savoir-faire artisanal et local ? Les 1er, 2 et 3 décembre, ICI Montreuil organise son Noël des Créateurs, l’occasion parfaite de découvrir les nouvelles créations de ses résidents. Venez trouver vos plus beaux cadeaux parmi une jolie sélection de céramiques, bijoux, petite maroquinerie, affiches, coussins ou objets décoratifs en bois ! Un événement à ne pas manquer pour rencontrer des artisans, designers et artistes passionnés et échanger avec eux sur leurs projets. De quoi passer un bon moment et compléter vos listes au Père Noël avec des créations pour tous les budgets !

ici Montreuil 135 bd Chanzy 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T11:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00