PORTE OUVERTE ET EXPO-VENTE DES ARTISANS D’ICI MONTREUIL 31 mars – 2 avril ICI Montreuil

Venez rencontrer nos artisans et découvrir leurs créations

ICI Montreuil 135 Boulevard Chanzy 93100 MONTREUIL Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Make ICI est le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaires présent sur quatre sites (Marseille, Montreuil, Nantes Wasquehal, et bientôt Paris, Tours et Lormes), et oeuvre au développement des métiers du FAIRE (art, artisanat, design, numérique) dans une logique d’économie circulaire.

ICI Montreuil a le plaisir d’ouvrir ses portes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art !

Visites, démonstrations et expo-vente sont au programme.

Ébénistes, soudeurs, céramistes, bijoutiers, tapissiers d’ameublement …

Nos artisans, travaillant tous en atelier partagés, sont au rendez-vous pour présenter et parler de leurs créations, échanger sur leur travail et sur ce que cela représente d’être artisan aujourd’hui.

Les départs de visites sont prévues toutes les heures :

Vendredi et samedi: Démarrage à 14h et dernière visite à 17h

Dimanche : Démarrage à 11h et dernière visite à 17h



Make ICI