Les artisans d’art de Make ICI participent aux JEMA 27 mars – 2 avril ici Montreuil

Entrée libre

Make ICI, le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaires pour les artisans, artistes, designers et startups du «Faire» participe aux JEMA du 27/03 au 2/04/2023 sur tout le territoire.

ici Montreuil 135 bd Chanzy 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les 350 artisans-résidents du réseau seront mobilisés au sein des quatre manufactures : ICI Montreuil, ICI Marseille, ICI Wasquehal et ICI Nantes pour faire (re)découvrir au grand public les métiers et la passion qui les animent. Une manière pour Make ICI de réaffirmer son engagement à soutenir, valoriser et promouvoir l’artisanat d’art français.

Participer aux #JEMA2023 pour Make ICI est l’occasion de valoriser les savoir-faire de ses résidents, de pouvoir s’assurer de la présence d’un public de plus en plus averti par la mise en place d’un showroom de qualité dans chaque manufacture, d’organiser des visites des divers ateliers de ses tiers-lieux de production, de susciter des vocations via ses formations… et, surtout, de “sublimer le quotidien” par des œuvres uniques réalisées chaque jour !

Chez ICI Montreuil au 135 Bd Chanzy, 93100 Montreuil

Chez ICI Marseille au 77 Rue de Lyon, 13015 Marseille

Chez ICI Wasquehal au 14 avenue Jean-Paul Sartre, 59290 Wasquehal

Chez ICI Nantes au 24 Rue de la Mitrie, 44000 Nantes



