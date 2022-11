Le Noël des créateurs d’ICI Montreuil ici Montreuil, 2 décembre 2022, Montreuil.

Entrée libre

Les 2,3 et 4 décembre, ICI Montreuil ouvrira ses portes pour que vous puissiez shopper les créations de ses artisans-résidents

ici Montreuil 135 bd Chanzy 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Pour vos cadeaux de fin d’année, achetez original et local. Exit les grands sites marchands chargés d’objets vus et revus et place au fait-main pour des cadeaux uniques avec Le Noël des créateurs d’ICI Montreuil. Les 2,3 et 4 décembre, ICI Montreuil ouvrira ses portes pour que vous puissiez shopper les créations de ses artisans-résidents. En dehors de ces dates de ventes, il sera également possible de commander vos cadeaux en ligne et sur les réseaux sociaux des artisans. Bijoux, petite décoration, vaisselle, jouets, tapisserie, petite maroquinerie, plein d’idées à ajouter sans modération dans vos listes au Père Noël !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T11:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

P. Marange