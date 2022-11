FORMATION MECANICIEN ET ANIMATEUR CYCLES F/H ICI MONTREUIL, 27 novembre 2022, Montreuil.

FORMATION MECANICIEN ET ANIMATEUR CYCLES F/H 28 novembre 2022 – 8 janvier 2023

MAKE ICI OUVRE UNE NOUVELLE SESSION DE FORMATION

présentation de la formation Assurer le montage, le réglage et la réparation des cycles et des vélos à assistance électrique, en favorisant le réemploi. Organiser et animer des ateliers autour du cycle à destination du public (conduite, réparation…). Quand ?

du 29/02 au 02/05/2023 (stage optionnel en fin de formation) Lieu

La formation a lieu au coeur de nos manufactures, et offre un accès aux ateliers et à la communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes…). Dates-Durée

Dates de la formation : 20/02/2023 – 02/05/2023.

Passage de l’examen pendant les deux premières semaines de mai.

Stage de deux semaines pendant le mois de mai.

Durée : 420 heures (350 h de formation + 70 h de stage).

Rythme : 35 heures par semaine (lundi – vendredi). Vous voulez

Vous orienter vers un métier d’avenir ?

➔ Participer au développement du cycle sur votre territoire ?

➔ Vous former auprès de professionnels ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !!! Les atouts

Un parcours pluridisciplinaire, en phase avec l’évolution du métier, qui aborde à la fois les compétences de réparation et maintenance, de réemploi, de gestion d’atelier, et d’animation d’activités grand public. Une formation menant au certificat de compétence professionnelle #1 du Titre Professionnel Employé.e technicien.ne-vendeur.se en matériel de sport

(RNCP35992BC01) – niveau 3 (CAP). Une expérience de formation unique et immersive, notamment par de la

formation en situation de travail, au sein de structures locales en activité, au

contact de professionnels passionnés, et à la découverte d’univers variés. En savoir +

L’usage du cycle connaît une croissance indéniable depuis plusieurs années, et ce sur tout le territoire. Ce développement prend de nombreuses formes : aménagements cyclables, places de stationnement, services de location, espaces de services aux usagers, et bien entendu vente de

cycles neufs et d’occasion. Ces bouleversements ont des conséquences sur le marché de l’emploi et les besoins en recrutement, notamment sur les métiers de la vente, du conseil, de la sensibilisation aux usages, de l’entretien et de la réparation. En outre, le secteur connaît une forte hybridation des métiers, mêlant des compétences de mécanique, d’accueil et d’animation d’activités. Cette formation diplômante unique propose de vous former aux compétences fondamentales de la mécanique vélo (entretien, réglage, réparation), dans une logique de réemploi, de l’animation d’activités pour le grand public, et de l’accueil et la relation client. Elle offre un cadre d’apprentissage immersif, aux côtés de professionnels aguerris, mêlant cours théoriques et ateliers pratiques. La formation est validée par le passage de l’examen du certificat de compétence professionnelle #1 du Titre Professionnel Employé.e technicien.ne-vendeur.se en matériel de sport (RNCP35992BC01) – niveau 3 (CAP). Débouchés : Réparateur de cycles, Animateur, Responsable d’atelier, Responsable ou employé d’espace de vente et de service. Programme Préparer les cycles et les vélos à assistance électrique : Préparation du matériel afin de le remettre au client (déballage, montage, réglage, nettoyage, contrôle de l’état).

Réaliser l’entretien courant des cycles et des vélos à assistance électrique : Visite de sécurité, remplacement de pièces, réglages, nettoyage, en suivant les normes de sécurité.

Réaliser les réparations courantes des cycles et des vélos à assistance électrique : Contrôle du cadre, réparation / remplacement des pièces (direction, transmission, freinage, roues…).

Participer à la vente des matériels et des accessoires de sport : Accueil et conseil aux clients, vente de produits adaptés à leur pratique, opérations d’encaissement.

Participer à la location des matériels de sport : Gestion d’un parc de location (entrées, sorties, vérification de l’état du matériel), accueil et conseils aux clients.

Participer au suivi des commandes et des mouvements de stock d’un point de vente ou de service : Suivi, organisation et maintien du stock, commandes & suivis de commandes.

Réparation et réemploi : Utiliser du matériel issu du réemploi dans le cadre d’une réparation ou une remise en état de cycle.

Procédés de fabrication : Connaître les principales méthodes de fabrication et de peinture de cadres.

Organisation et animation d’ateliers grand public : Assurer l’animation d’ateliers pour des publics variés (conduite, entretien, réparation). Accessibilité

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un

projet personnalisé de formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à formations@makeici.org Modalités

Formation en présentiel, encadrée, au coeur d’un écosystème professionnel.

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.

Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet. Possibilité d’effectuer une période d’application en entreprise. Modalités d’évaluation

Suivi de l’acquisition des compétences.

Évaluation formative : exercices pratiques, mises en situation.

Évaluation certificative : épreuve de mise en situation professionnelle, dossier de synthèse de

pratique professionnelle, résultats des évaluations formatives, entretien technique avec un jury. Validation

➔ Attestation de fin de formation.

➔ Parchemin de certification : certificat de compétence professionnelle #1 du Titre

Professionnel Employé.e technicien.ne-vendeur.se en matériel de sport (RNCP35992BC01) – niveau 3 (CAP). Inscription

Publics : Demandeurs d’emploi, salariés, travailleurs indépendants.

Prérequis : Savoir lire et écrire au clavier, Motivation, Esprit d’équipe, Patience, Persévérance,

Autonomie, Capacité de concentration, Esprit Maker.

La pratique du vélo est indispensable.

Inscription aux sessions ouvertes sur https://makeici.org/ et sur “Mon Compte Formation”.

Nombre de places : 12. Coût

4550 € HT.

Financements possibles

● Compte Personnel de Formation

● Fonds d’assurance formation

● OPCO

● Employeur

● Pôle Emploi

● Fonds propres

Vous trouverez plus d’informations sur les modalités de financement sur notre site internet.

FORMATION CERTIFIANTE ÉLIGIBLE AU CPF. Contact

Email : formations@makeici.org

