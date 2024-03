« ICI MOLIÈRE ! » VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE PÉZENAS Pézenas, mardi 6 août 2024.

« ICI MOLIÈRE ! » VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE PÉZENAS Pézenas Hérault

Parmi les gens qui viennent visiter Pézenas l’année de son 400e anniversaire, y aurait-il un certain JBP ?

Aurait-il secrètement envie d’apprendre comment les gens du XXIe siècle imaginent sa vie lorsqu’il vivait ici ?

Dans le sillage des comédiens et d’une guide-conférencière, visitez Pézenas sur les pas de Molière, au fil des trésors du patrimoine du XVIIe siècle.

Réservation obligatoire

Trois artistes accompagnent le public sur l’itinéraire d’un guide qui ouvre la voie aux sites architecturaux qui vont se donner aux séjours piscénois de Molière.

Avec Perrine Alranq, comédienne, Clément Baudry, comédien-musicien et Isabelle François, comédienne-chanteuse.

Ecriture Claude Alranq

Scénographie, masques Sylvie Cavalié-Alranq

Guide-conférencière Murielle Dambreville Rudeau

Renseignements 04 67 98 36 40

Réservation obligatoire en ligne

Rendez-vous Butte du château Rue Montmorency

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 18:00:00

fin : 2024-08-06

Rue Montmorency

Butte du Château

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

