Pézenas Hérault Pézenas « Parmi les gens qui viennent visiter Pézenas (la ville de Molière) l’année de son anniversaire aux 400 bougies, y aurait-il un certain JBP ?… Est-il présent ? Est-il absent ? Veut-il garder l’anonymat ? Si c’est le cas, pourquoi ?… Aurait-il secrètement envie d’apprendre comment les gens du XXIème siècle imaginent sa vie lorsqu’il vivait dans ce pays, en 1642 puis de 1645 à 1657 ? »

Ainsi trois artistes accompagnent le public sur l’itinéraire d’un guide qui ouvre la voie aux sites architecturaux qui vont se donner aux séjours piscénois de Molière.

Avec : Perrine ALRANQ, comédienne ; Clément BAUDRY, comédien-musicien;

Isabelle FRANCOIS, comédienne-chanteuse

Ecriture : Claude Alranq ; Scénographie, masques : Sylvie Cavalié-Alranq Du 13 juillet au 10 août les mardis à 18h et 21h Renseignements : 04 67 98 36 40

RESERVATION INDISPENSABLE : 06 72 95 93 68

Respect des mesures sanitaires en rigueur

Rendez-vous : Office de Tourisme

Tarif : 12€ Tarif réduit : 9€ Tarif Enfant : 4€ Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#TEMPSFORT Pézenas Visites théâtralisées en hommage au 400ème anniversaire de Molière

Par les Cies : Lo Teatre de la Carriera et la Fabrique Sauvage

