ici le temps le temps se déroule comme un joli papier-peint avec des petits sapins dessus Chinon, 2 avril 2022, Chinon.

ici le temps le temps se déroule comme un joli papier-peint avec des petits sapins dessus Chinon

2022-04-02 – 2022-04-02

Chinon Indre-et-Loire Chinon

20 EUR Libre adaptation de la pièce de Shakespeare, cette création explore les thématiques du pouvoir dans une fresque politique et cynique, philosophique et burlesque, absurde, explosive et déjantée !

Au cours d’un ronronnant cérémonial – champagne et petits fours – alors que Lear s’apprête à prendre sa retraite et à partager son royaume entre ses trois filles, la troisième – la fille rebelle – peu disposée à se soumettre aux conventions, décide de “sortir du cadre”…

Billetterie : Chinon.festik.net et Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Libre adaptation de la pièce de Shakespeare, cette création explore les thématiques du pouvoir dans une fresque politique et cynique, philosophique et burlesque, absurde, explosive et déjantée !

Au cours d’un ronronnant cérémonial – champagne et petits fours – alors que Lear s’apprête à prendre sa

culture@ville-chinon.com +33 2 47 93 04 92 https://www.ville-chinon.com/

Libre adaptation de la pièce de Shakespeare, cette création explore les thématiques du pouvoir dans une fresque politique et cynique, philosophique et burlesque, absurde, explosive et déjantée !

Au cours d’un ronronnant cérémonial – champagne et petits fours – alors que Lear s’apprête à prendre sa retraite et à partager son royaume entre ses trois filles, la troisième – la fille rebelle – peu disposée à se soumettre aux conventions, décide de “sortir du cadre”…

Billetterie : Chinon.festik.net et Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Ville de Chinon

Chinon

dernière mise à jour : 2022-02-28 par