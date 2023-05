Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas — Habib Ben Tanfous Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 30 mai 2023, Paris.

Le mardi 30 mai 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

L’artiste Habib Ben Tanfous porte le même nom que son arrière grand-père. Il nous raconte une histoire de famille, de mémoire, et nous partage ses réflexions sur son héritage.

Son arrière-grand-père, qu’il n’a pas connu, portait le même nom que lui : Habib Ben Tanfous. Le premier est né à Djerba en 1912, le second en banlieue parisienne en 1992. Dans la famille, l’homonymie a été troublante jusqu’à la confusion. Ainsi son grand-père l’appelait-il Baba (Papa) quand il était enfant… Fort de cette complexification du rapport à l’identité liée au nom, l’artiste aujourd’hui installé à Bruxelles propose une véritable tentative dansée de définition de l’identité depuis le prisme de celles et ceux qui nous précèdent. Avec la voix et le corps comme seuls instruments de travail et de transmission, dans une volonté affichée d’épure et de contact direct avec le public, Habib Ben Tanfous signe avec cette deuxième pièce un solo intense sur l’héritage et la responsabilité à l’égard de ce qui nous est légué.

En partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles / Paris et Wallonie – Bruxelles international.be

Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/habib-ben-tanfous/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/188281-ici-je-legue-ce-qui-ne-mappartient-pas-de-habib-ben-tanfous

© Michiel Devijve Ici je lègue ce qui ne m’appartient pas — HABIB BEN TANFOUS